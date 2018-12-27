盧秀燕提空污減量 賴揆允由中央與市府會商

2018-12-27 15:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後首度出席行政院會，據轉述，她在會中建議台中火力發電廠最老舊且功率差的第4號機組，明年起停止運轉，並由中央與市府共同會商環保減污議題；行政院長賴清德裁示，由經濟部與環保署配合與市府共同會商，讓空氣品質越來越好。

中市府轉述盧市長說法，指這2年台中空污非常嚴重，她當選後台中空污有稍微好轉，但主要是11月24日至12月24日中火10部機組中有2部歲休，另有1、2部故障，這1個月內約有2至4部沒有運轉。

盧市長說，中火燃煤發電，是全國最大的火力發電廠，如果10部機組火力全開，就會造成嚴重空污。現在有部分機組正在更新改善，但第4號機組最老舊、功率差，經濟部應檢討繼續運轉的必要性，建議明年起不再運轉，減少空污也能達到宣示作用。

她又說，由於今年大林、通霄電廠都有新的機組參與發電，讓台電在電力調度上更有彈性，這也為何中火現在雖有2至4部機組沒有發電，但北部或其他地方卻沒有缺電的情形。

盧市長表示，台中市與中央在能源政策與環保減污的政策目標是一致的，會一起攜手努力，但仍有區域性分配的問題，建請經濟部與環保署與市府共同會商，並納入地方意見與需求，避免讓用意良善的政策事倍功半。

賴揆對此裁示，請經濟部與環保署與台中市政府共同會商，台灣在推動能源轉型的過程中，將同步完成非核家園、穩定供電、產業發展及減少空污4大目標，有信心讓台灣未來空氣品質越來越好。

經濟部長沈榮津表示，中火1至4號機組正進行空污改善，完成後預計硫氧化物可減少50%、氮氧化物降低35%、粒狀污染物減低20%，5至10號機組也會進行改善，在空污嚴重時一定會配合降載，也會針對公投決議火力發電量每年降1%的部分做通盤檢討，對供給面與需求面系統性檢討後將與盧市長交流，以同理心的方式看待台中鄉親的感受。

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