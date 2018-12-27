六都市長爭取地方建設 賴揆：中央與地方一起合作

2018-12-27 14:50

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕新任六都市長在九合一選舉過後，今天首度列席行政院院會，新北市長侯友宜會中爭取軌道建設，希望中央實際支持「三環六線」（加上淡海八里、五股泰山、深坑輕軌）的預算。高雄市長韓國瑜強調高雄急需建設經費，他要爭取高雄捷運延伸到路竹、林園的補助款，盼行政院長答應要給的補助款能做到。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲，在選後的今天首度列席行政院院會。賴清德在院會開始前致詞時表示，他代表行政院先恭喜6位直轄市長高票當選，其中柯文哲、鄭文燦是連任成功，另外侯友宜、盧秀燕、黃偉哲及韓國瑜都是新任，歡迎大家出席行政院會，也祝福未來市政能夠順利圓滿成功。

Kolas 轉述，六都市長簽名後，與已經到場的部會首長握手致意，氣氛熱絡，行政院長賴清德隨後抵達，也一一與六都市長握手致意。院會臨時動議時，賴清德依序請六都市長發言，侯友宜、韓國瑜、盧秀燕與黃偉哲提出建議方向，柯文哲與鄭文燦則未發言。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，賴院長回應六都市長，國家建設或經濟發展不能單靠中央或地方，必須中央與地方一起合作，後續地方政策推動，中央不會分黨派，一定予以支持；政策是延續的，答應前任地方首長的事項，都會繼續。

Kolas說，六都市長關切地方建設經費與非洲豬瘟防疫，賴清德一一回應，會中氣氛融洽，市長們也表達地方會與中央合作。

Kolas表示，六都市長關心非洲豬瘟與廚餘處理方式，因防疫如作戰，各地方首長都很重視；此外，也提出交通、捷運等各項建設是否會延續下去。賴清德分享過去擔任台南市長的經驗，地方政策可以搭配中央政策一起推動，如果搭中央的便車，再透過地方政府的執行力，一定可以立於不敗之地。

Kolas說，盧秀燕則提出空污問題，認為應減少燃煤發電機組，以改善台中空氣品質。賴清德回應，政府一定會遵守公投結果，經濟部明年1月也會提出能源政策盤點，也會與地方政府溝通聯繫。

盧秀燕上午9時許第一個抵達政院正門，身著黑色連身西裝褲裝搭白襯衫，隨後是韓國瑜，身著招牌深藍色夾克、藍色襯衫與休閒皮鞋；柯文哲第三個抵達，穿著黑色亮面外套搭白襯衫；黃偉哲與鄭文燦則身著西裝先後抵達。

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