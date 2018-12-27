行政院會 柯文哲、鄭文燦未發言

［記者謝武雄／桃園報導］六都市長於25日就任後，今天首次參加行政院會，據桃園市長鄭文燦幕僚轉述鄭文燦說法，六都當中只有台北柯文哲、鄭文燦連任，因此在會中沒有發言，其他四都市長都有發言，期待與中央建立溝通管道，也針對地方重大建設或議題發言，希望獲得中央支持。
相關影音
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
［記者謝武雄／桃園報導］六都市長於25日就任後，今天首次參加行政院會，據桃園市長鄭文燦幕僚轉述鄭文燦說法，六都當中只有台北柯文哲、鄭文燦連任，因此在會中沒有發言，其他四都市長都有發言，期待與中央建立溝通管道，也針對地方重大建設或議題發言，希望獲得中央支持。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
熱門推播