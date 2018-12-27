行政院會 柯文哲、鄭文燦未發言

2018-12-27 14:50

［記者謝武雄／桃園報導］六都市長於25日就任後，今天首次參加行政院會，據桃園市長鄭文燦幕僚轉述鄭文燦說法，六都當中只有台北柯文哲、鄭文燦連任，因此在會中沒有發言，其他四都市長都有發言，期待與中央建立溝通管道，也針對地方重大建設或議題發言，希望獲得中央支持。

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