公教加班補休採計 全教產促放寬至半小時

2018-12-27 14:20

〔記者林良昇／台北報導〕公教人員超時加班補休採計，現行以小時為單位，教師工會團體認為，教師補休除了計算時間僵化外，還有課務需要處理，許多教師因此放棄補休權利，希望能修改規定，將補休時間計算從1小時放寬至半小時，讓公教人員補休更有彈性。

全國教育產業總工會今在立法院召開記者會，全教產理事長黃耀南表示，目前公教人員加班補假，是以小時採計，公教人員加班後，可以選擇在1年內補休，沒有加班費，就目前依照勞基法規定，勞工出勤以分鐘計算，公教人員卻是以小時來計算，對於公教人員權益不是很衡平。

黃耀南說，教師雖然加班可以申請補休，但如果有課務在身，要先做事先安排，否則難以補休，希望不要有太多差別對待，全教產要求超時加班補修採計，將現行以每小時計改為半小時計算，影響不會很大，對公教人員也比較友善。

與會的人事行政總處官員表示，公務員與教師工作性質和勞工不同，機關業務屬性有差異，過去公教反映的部分是希望加班的補休期限可以延長，確實也在今年放寬，把原本6個月放寬到1年﹔公教以每小時計算加班是行之有年，也參考國外做法，若在教學場域上有問題，可在教學場域優先處理。

與會的民進黨立委許智傑表示，現在的教師和公務員都很辛苦，假日有時候都還要出來工作，國家不應佔他們便宜，合理該給的要給，教師加班如果以分鐘計算可能太瑣碎，但以半小時計是合理範圍，希望相關公務部門可以做這樣的思考，帶回去協調討論。

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