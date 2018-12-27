打臉雲林 賴揆：不宜全面禁止廚餘養豬

2018-12-27 13:12

〔記者李欣芳／台北報導〕為防範中國的非洲豬瘟疫情傳入台灣，雲林縣長張麗善日前宣布禁止以廚餘養豬，行政院長賴清德今天則明確表示，此刻還不宜全面禁止廚餘養豬，蒸煮90度以上一個小時也可達科學上的安全範圍，否則某縣市現在全面禁止廚餘養豬，各縣市群起效尤，廚餘如果處理不當，也會衍生出新的問題，影響非洲豬瘟的防疫工作。

賴揆今天主持行政院院會時表示，例如台中市一天的廚餘是300噸，會賣到雲林、嘉義及南投，若雲林、嘉義、南投都禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理就會極為辛苦，不知棄置於何處。

固然防疫要嚴陣以待，但是我們不必草木皆兵，防疫視同作戰，一定要尊重中央應變中心的指揮，各縣市情況也可提出討論，並擬定好的對策來執行，切勿地方想到什麼做什麼，牽一髮動全身而衍生出新問題，影響整體防疫工作。

農委會於昨（26）日在高雄國際機場、屏東鹽埔漁港等地舉辦非洲豬瘟緊急防檢疫演習，模擬演練疫情發生時如何採取後續因應工作，在此也請六都市長協助，各縣市政府一定要配合規劃演習，如此才能讓每個縣市局處啟動妥善防疫的因應措施，不讓疫情更加擴大。

今天上午是選後首次六都市長列席行政院院會，包括國民黨籍新任的高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及民進黨籍連任成功的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，無黨籍連任成功的台北市長柯文哲等六都市長都列席院會。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，經過行政院的說明，六都市長對此刻還不宜全面禁止廚餘養豬已能夠理解，農委會最近也與雲林縣政府溝通，希望禁止廚餘養豬是逐步推動，而不是立即全面禁止。

賴清德表示，農委會昨天在高雄國際機場、屏東鹽埔漁港等地舉辦非洲豬瘟緊急防檢疫演習，模擬演練疫情發生時如何採取後續因應工作，在此也請六都市長協助，各縣市政府一定要配合規劃演習，如此才能讓每個縣市局處啟動妥善防疫的因應措施，不讓疫情更加擴大。

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