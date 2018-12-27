竹縣2議員跑票？地方黨部澄清烏龍一場

2018-12-27 13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨中央黨部26日將13名在正副議長選舉中跑票的縣市議員，移送中央評議委員會議處，名單中包括2名新竹縣議員吳傳地和張珈源；民進黨新竹縣黨部今早緊急發布澄清文，強調這是烏龍一場，2人並沒有跑票。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，本屆正副議長選舉，全國都採記名投票制，事前藍綠兩黨都要求依黨的指示投票，而新竹縣民進黨只有2席，日前經縣黨部與2位議員當選人討論後，兩位議員一人選議長，另一人選副議長，由吳傳地參選議長，張珈源選副議長。

彭瑞德說，開票結果兩人各獲得2票，唱名記票也可證實2人並沒有跑票。兩人分別投對方，並非跑票，但因縣黨部未事前向中央黨部呈報，純粹是聯繫上疏失，經他向中央說明，確認只是烏龍一場，黨中央將撤銷兩人的處分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/