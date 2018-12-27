國防部辦軍法官考試？ 朝野立委態度保留

2018-12-27 12:25

〔記者謝君臨／台北報導〕國防部副部長沈一鳴今表示，考試院於2013年後停辦軍法官考試，導致軍法官離退後無法補足，人力缺口擴大，且戰時將缺乏軍法官組成法庭，盼透過修法改由國防部辦理軍法官考試，並放寬任用條件；對此，朝野立委多持保留態度，認為國防部目前缺的是法制人員，而非軍法官，兩者實有所不同。

立法院司法及法制委員會今排審「軍事審判法」等條文修正草案，由考選部政務次長許舒翔、國防部副部長沈一鳴上將等官員列席報告，並備質詢。

沈一鳴報告指出，軍審法自2013年修正後，軍法官於戰時仍職司偵審權責，肩負戰場紀律維護的重責，平時則任務轉型從事多元國防法務工作，另依法院組織法規定，借調法務部辦理檢察事務官工作，累積偵審實務經驗。

沈一鳴表示，考試院於2013年後即未辦理軍法官考試，現役軍法官離退後一直無法銜補，導致人力缺口逐漸擴大，難以滿足國防事務多元發展的趨勢，且戰時更將缺乏軍法官組成臨時法庭，盼修法改由國防部辦理，儲備戰時偵審職能。

民進黨團幹事長李俊俋說，2013年7月因洪仲丘事件，把非戰時審判交由一般司法單位，這6年來都沒有辦過考試，詢問現階段是「平時」還是「戰時」，此外，這6年來是否有軍事審判案件？國防部法務司副司長沈世偉回說，現在是「平時」，這6年來都沒有案件，但仍有做相關訓練。

李俊俋強調，就此看來，目前真正缺的是法制人員，而非軍法官，兩者應有所區別，軍法官與法制人員的權利義務不同，不應混在一起。

民進黨立委蔡適應說，目前陸海空軍刑法仍然有效，在戰時，軍事審判人員的需求，只要透過戰時動員令徵集一般司法官即可，對於過度放寬軍法官來源，他持保留態度。

國民黨立委李彥秀說，如由國防部辦理考試，事後審判的公正及獨立性，可能會遭到外界質疑，她認為仍應由考試院辦理，維持軍法官多元進用原則，未來軍法官的獨立及公正性，應較能讓國人接受。

李彥秀另強調，從洪仲丘案、軍人搜索民宅、雄三飛彈案等，國防部的檢討都是「人員未遵守法令規定而作業」，軍隊的標準作業流程應較其他單位更清楚，不應該因為從屬觀念過重，導致法制無法落實，也讓法務教育宣導流於形式。

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