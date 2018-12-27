出席行政院會 侯友宜爭取蓋影音科技樂園

2018-12-27 12:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜上任來首度出席行政院院會，新北市政府新聞局長蔣志薇轉述，侯友宜在會中提到非洲豬瘟防疫、財政收支劃分法修正、軌道建設預算等事，還有板橋捷運站旁邊原歌劇院的用地，在選舉期間，民進黨候選人蘇貞昌也曾建議作為親子休閒場所，因此，希望中央兌現，把地交給新北市，成立一個影音、科技、創新的兒童樂園。

蔣志薇轉述，侯友宜在院會中提出幾點要求，希望中央和地方一起合作；第一要務是針對非洲豬瘟防疫，希望中央照顧養豬戶，提高2200元的補助。

第二點是請中央修正財政收支劃分法，還新北財政公平正義；新北市土地面積是台北市8倍大，人口比台北多130萬，但新北的人均預算卻是六都最少，根據107年度總預算，新北人均預算是4萬元，與台北市6.4萬元比較，更是相差2.4萬。107年度人均中央統籌分配稅款，新北不到8千（7868），台北則是1.5萬，台北幾乎是新北的兩倍，更不用說新北的人均中央統籌分配稅款是六都最少。

由於《財政收支劃分法》遲未修正通過，使新北市相關歲入預算自升格至今，仍無法大幅增長，迄今短少新北近1500億統籌分配款。此外，也希望中央實際支持「三環六線」（加上淡海八里、五股泰山、深坑輕軌）的預算。

侯友宜在會中也提到板橋捷運站旁，文化部原規劃蓋歌劇院，但2016年收回，建議改成一個影音科技創意基地和樂園，讓孩子擁有一個室內兒童樂園。尤其，蘇貞昌在選舉期間，也曾提議在相同地點蓋「親子體驗博物館」，還說「相信中央樂觀其成」。因此，希望中央儘快兌現，把地交給新北市，成立一個影新、科技、創新的兒童樂園。

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