黃偉哲發文停龍崎掩埋場 綠委轟：演給誰看？

2018-12-27 12:13

［記者陳昀／台北報導］前台南市代理市長李孟諺24日在代理最後一天核發龍崎掩埋場水土保持計畫許可給歐欣公司，引來反彈，台南市長黃偉哲隔天就職立刻發函經濟部要求停止展延開發案，但環團不領情，今天偕民進黨立委林淑芬、陳曼麗召開記者會，林淑芬砲轟，黃偉哲明明能本於權責廢止許可，卻只會對經濟部喊話，「是在演給誰看啊？」

「別人做自然保留區，我們做掩埋場？」台南社區大學環境行動小組召集人黃煥彰指出，龍崎月世界的泥岩惡地地質與義大利、中亞喬治亞相似，從2017年初起執行的生態調查還發現，當地有食蟹獴、白鼻心、大冠鷲、穿山甲、鼬獾、水鹿、梅花鹿等哺乳類及大彎嘴、灰腳秧雞等鳥類，跟退輔會2003年提出的環評計畫所指「該區僅有臭鼩、赤腹松鼠、鬼鼠」落差很大。

與會的民間團體控訴，先前做的環評計畫書在哺乳類動物調查造假，並提出訴求，呼籲黃偉哲撤回歐欣的水保工程許可，中央也應買回土地，劃設為地質公園及自然保留區。

林淑芬表示，黃偉哲說會好好監督歐欣公司是否「合法開發」，但都已經核發許可，就不會有「不合法開發」的問題，只要明年3月前完成水保工程就能自動營運，她痛批，不懂為什麼擁有實權的新任市長直接秉權限直接廢止水保許可，要跟立委一樣狗吠火車、向中央喊話，「你是要演給誰看？是在騙誰？」

林淑芬對黃偉哲喊話說，不要棄守龍崎月世界，請把民進黨的招牌擦亮、愛鄉土的招牌擦亮，或許民進黨的形象還能力挽狂瀾。

最後出席的民團、立委共呼口號，講到「黃偉哲加油」時，林淑芬也一度遲疑，並未開口跟著喊。

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