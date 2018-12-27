決戰總預算藍營提12意見 凍促轉會預算

2018-12-27 12:01

〔記者林良昇／台北報導〕立法院預計明年1月2日召開臨時會，處理總預算案，立院國民黨團今表示，將對於陸委會、中選會、黨產會、促轉會等提出12項處理意見，作為朝野協商的核心項目，假使執政的民進黨不接受，國民黨也會要求表決。

立院臨時會將處理「108年度中央政府總預算案」，外傳行政院長賴清德即將在總預算案三讀過後請辭，立院國民黨團總召江啟臣表示，總預算案代表行政院一年施政內容，要是審查完畢，新內閣未來上任也無法撤回，代表新內閣要為舊內閣背書，變成有責無權的內閣團隊，不論誰接任，恐成為招牌或樣板。

江啟臣認為，民進黨在九合一大選敗選後如果要檢討，就應該立即內閣總辭，由新內閣編新預算，選後至今超過1個月，都沒看到內閣進行政策、人事檢討，連總預算都沒有調整，有6個部會首長出缺，連民進黨團還要幫忙護航預算，現在的內閣「比看守內閣還不如！」

立院國民黨團書記長曾銘宗表示，108年度中央政府總預算歲出編了2兆220億元，跟今年相比增加551億元，成長2.8%，增加幅度依序為社會福利、教育科學、國防，對於全民重視的拚經濟、解決低薪問題等，無挹注太多資源，沒有看到政府想拚經濟的決心，總預算平淡無奇，沒有聚焦，人民看不到施政未來的希望。

曾銘宗說，國民黨團尊重各立委、各委員會審查的意見，但過去半年來，施政荒腔走板，國民黨團必須強化相關監督，臨時會將提出包含對陸委會、中選會、黨產會、國防部海軍司令部、經濟部、國發會、總統府、司法院、促轉會、環保署等10部會的12項處理意見，作為國民黨在朝野協商的核心項目，即使民進黨不接受，也會要求表決。

據國民黨團提出的處理意見：凍結陸委會業務費30%、減列中選會正副主委特別費50%、凍結中選會選舉業務費20%、凍結黨產會業務費50%、凍結海軍司令部潛艦國造預算50%、凍結經濟部一般行政預算20%、對國發會台杉案提出主決議、減列總統府國務機要預算300萬元後凍結3分之1、凍結司法院大法官釋憲業務預算30%、全數凍結促轉會預算、全數刪除促轉會正副主委特別費、凍結環保署業務費4分之1。

江啟臣表示，國民黨團會看緊人民荷包，嚴格審查預算是國民黨團的基本態度，敬告民進黨團部要背離新民意，不要一意孤行，也不要透過強行表決，該跟社會大眾、在野黨團溝通的都不能少。

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