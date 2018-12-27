史上最大團客脫逃案 外交部約見越南官員關切

2018-12-27 11:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕越南旅遊團爆發史上最大宗148名旅客集體逃逸事件。外交部發言人李憲章今天表示，外交部昨已火速約見越南駐台官員，我駐越南館處也與越南政府交換意見，就此案表達嚴正關切，希望越方強化相應把關機制，越方也同意將補強控管。

4個大型越南旅行團透過「觀宏專案」來台，148人竟集體逃逸，恐與人蛇集團有關。旅行社緊急通報觀光局等相關單位後，外交部立即註銷4團共152人簽證，該組團社後續旅遊團被禁止入境，已獲准的182名越籍觀光簽證也全取消。移民署並已於26日查獲3名脫團旅客，其餘脫團旅客持續循線追查中。

李憲章今天出席外交部例會時說，外交部亞太司官員昨上午已在外交部約見越南駐台官員，我駐越南外館也直接和越南政府交換意見。我向越方就此案表達嚴正關切，提醒並呼籲越方正視此案並配合做相應檢討、處置、強化把關機制，打擊類似跨國人口販運犯罪的情形。李憲章說，越方均正面回應，同意補強控管。

根據〈東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範〉，「觀宏專案」自2015年11月起辦理至2019年底，由觀光局駐外辦事處、各國旅行社協會、觀光主管機關、以及國內接待旅行社等單位推薦旅遊團，經觀光局審核通過，再提供團員名單給外交部領務局核發電子憑證，據以申請簽證。

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