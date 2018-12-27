中美貿易戰成台灣利基 交部：經濟加乘

2018-12-27 10:54

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通與內政委員會今天聯席審查「自由貿易港區設置管理條例」、「國際機場園區發展條例」修正草案，擬再放寬免稅優惠並增加項目。交通部次長祁文中直言，台灣在中美貿易戰下，搶攻國際貿易市場有利基，將是絕佳機會。

交通部修正「自由貿易港區外國營利事業所得稅優惠」相關條文修正草案，凡營利事業在我國僅從事準備或輔助性質活動，均有免稅資格且優惠項目增加，內銷也從原限制總額的10％免稅，放寬為100％免稅。

祁文中說，修法放寬後，雖然稅收增加不多，但經濟創造乘數的效果將是很好的，去年有12家營利事業進駐自貿港、增加1.6億元營收；未來在中美貿易戰下，可望有不少原要輸出美國者，選擇到台灣儲存加工後轉往美國，對於台灣是加分的，這也是台灣的機會。

根據交通部預估，修法後1年減少26至33萬元稅收，但增加1至5家營利事業進駐，反增274至1479萬元稅收。祁文中也說，目標於年底前完成法制作業，主因台灣配合歐盟，否則被列入不合作名單，造成更大損失。

交通部航政司強調，除了符合歐盟共同合作需求，也因應國際稅務發展趨勢，經評估對於自由港區發展影響不大，另透過優惠項目、比例調整與所得稅法配套措施，將更有助於促進自由港區成為貨物儲轉中心。

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