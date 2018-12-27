柯P參選2020試金石？ 陳思宇：責任很大

2018-12-27 10:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區立委補選投票倒數一個月，「柯家軍」參選人陳思宇被外界視為台北市長柯文哲進軍大位的「風向球」。陳思宇今坦言，責任很大，也有很多朋友說，她確實是柯文哲進入中央的試金石。陳思宇也開炮，指北市沒有願意代表台北市發聲的立委，所以非常需要一個台北向中央發聲的管道。

陳思宇今天上午在父親、台北市議員陳建銘陪同下，在士林區福華攤販集中場掃街。對於柯文哲曾稱陳思宇一定會選上。陳思宇說，柯文哲對她不管做什麼事情都滿有信心，所以這次也不意外，但她會保持一個謙虛的態度努力勤走基層，用實際行動證明他們可以把立委這件事情做好。

陳思宇說，最近很多民眾會詢問，為什麼他們需要台北市這席立委，其實對他們來說，「社子島計畫送審中央、大巨蛋爭議、暖冬補助排除台北市等，有看到台北市的立委站出來發聲嗎？沒有啊，所以他們非常需要一個台北向中央發聲的管道。」

至於前台北副市長陳景峻指，柯文哲有心參選總統，而陳思宇的參選立委結果，若代表白色力量的陳思宇當選，對柯文哲是大大加分一說。陳思宇表示，她一直覺得責任很大，也有很多朋友說，她確實是柯文哲進入中央的試金石，但最重要還是，如何把白色力量、進步價值實際帶到國會中，去改變現在的政治文化，就像她這次選舉不掛看板、不插旗，這對選民來說，就是非常有感的一個政治文化的改變。

陳思宇也再次嗆聲帶職參選的國民黨參選人陳炳甫稱，她個人是辭職後才進行競選活動，希望大家都可以把現在的事情最好，一次做一次事情，這是她對自己的期許，也呼籲其他候選人全心投入，「不然選民也會很困惑，到底要投給議員還是投給立委」。

另就陳建銘在臉書嗆聲民進黨參選人何志偉，故意把競選看板放在競選總部旁一事。陳思宇保守回應，他們跟鄰居關係滿好，這部分可以後續再來討論，且陳建銘在臉書上本來就有發言的權利，就讓大家自己去評論。

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