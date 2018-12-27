稱不重視個人家庭背景 連勝文：培養願努力的年輕人

2018-12-27 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕新任台北市議員昨（27日）上任，其中黃健豪與連任的徐弘庭，都曾是國民黨中央委員連勝文的助理。連勝文昨日於臉書發文表示，自己用才「不重視個人的家庭背景」，年輕人不用靠風水、拍馬屁，或期待上級關愛的眼神，個人的表現是最重要的。

連勝文表示，自己的辦公室已經出了兩個年輕的市議員，一個是台北市議員徐弘庭，另一位是台中市議員黃健豪，兩個人在同個位置上都坐了兩年，經歷了一定的產經專業訓練，也都在30歲上下第一次參選即當選。

連勝文說，這兩個年輕人沒有什麼特殊背景，都是靠自己的奮鬥。連勝文表示，培養年輕人首先重視性格，觀察是否正派且積極主動。希望年輕人能夠主動面對機會與挑戰，積極的尋找解決問題的方法，「做錯沒關係，但一定要從錯誤中學習！」

連勝文也強調，自己極度重視產業或財金專業的訓練，「不care年輕人學校科系是唸什麼，但對自己不懂的事，是否願意在工作中學習，我們卻非常重視」、「想從政的人必須要有一定的產業或財金訓練，不能滿腦子都是政治，而對經濟毫無概念！」

連勝文說，個人的表現是最重要的，「我們並不重視個人的家庭背景」，例如黃健豪的家人在台中經營飲料店，即便不是大企業，也從來不曾阻礙他返鄕服務，建設台中的熱情。「我們未來還是會持續培養願意努力的年輕人，幫助他們」、「不用靠風水，也不用靠拍馬屁，或永遠在期待上級關愛的眼神，就靠我們自己，共同來努力！」

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