恐遭歐盟制裁 交部急修法放寬自貿港免稅優惠

2018-12-27 10:16

〔記者陳宜加／台北報導〕為建立符合國際公平的租稅環境，交通部修正「自由貿易港區外國營利事業所得稅優惠」相關條文，凡營利事業在我國僅從事準備或輔助性質活動，均有免稅資格且優惠項目增加，內銷也從原限制總額的10％免稅，放寬為100％免稅。

立法院交通委員會與內政委員會今天聯席審查「自由貿易港區設置管理條例」、「國際機場園區發展條例」修正草案，擬配合歐盟，再放寬免稅優惠與項目。

交通部次長祁文中表示，為提高外商利用自由港區儲轉、加值貨物誘因，提升競爭力，交通部98年增訂免徵營利事業所得稅優惠措施。維護租稅公平蔚為全球貿易先進國家努力方向，歐盟亦積極尋求各國合作。

祁文中指出，事關台灣排除於歐盟不合作名單之外，參考歐盟經濟特區租稅優惠指引、經濟合作暨發展組織（OECD）稅約範本、租稅協定作法，經交通部會同財政部擬定修正草案，9月26日由行政院會審查通過。

修正重點為適用對象從「外國營利事業」改為「營利事業在境內僅從事準備或輔助性質活動者」。免稅行為由「儲存及簡易加工」改為「採購、輸入、儲存或運送」。免稅範圍則由「銷售國外100％免稅、國內僅總額10％免稅」改為「國內、外銷售均100％免稅」。

財政部次長吳自心表示，目前自由貿易港區共6海1空，105年稅收約1391萬元，修法後預估僅減少26.82萬，但可望增加274至1749萬收入；目前每年營收1.6億元，若台灣被歐盟列入不合作名單，恐造成更大損失。

交通部航政司長陳進生表示，為保障業者權益，今年前核准案件保障適用至110年，明年起適用新法。簡易加工免稅優惠將刪除，但其中3項貼標、包裝、區分級別等，因屬儲存、運送與交付一環，仍享免稅優惠。

立委鄭寶清提醒，歐盟要求不可以差別對待營利事業，同時應落實資訊交換，否則仍有可能被歐盟列為黑名單，目前僅與日本有協定，相關部會應儘速辦理。

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