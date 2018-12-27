選舉不敢批評柯文哲？ 何志偉解答是「家訓」...

2018-12-27 10:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕九合一大選民進黨慘敗，北市士林大同區立委補選被民進黨視為指標選戰，民進黨參選人何志偉今早接受廣播主持人周玉蔻專訪，周玉蔻數度提問，為何不敢批評台北市長柯文哲，甚至被柯回嗆也不生氣，質疑是要搶柯粉選票，對此何志偉四兩撥千金說，作為候選人是要爭取最大的支持，他會盡量努力，但他媽媽常跟他說，做民代或做事不可以讓人家流淚。

周玉蔻問，這次立委補選，柯擺明向民進黨踢館，何卻對柯滿友善的，國民黨北市立委補選參選人陳炳甫自認白綠分裂，對選情有利，何志偉表示，他只能一直努力，他現在一天工作跑行程有個計步器，每天走路將近2萬步。

周玉蔻也問，「你不太像民進黨傳統打選戰，被罵都不回嘴」，對此何志偉笑說，「我吵架還會吵輸人」，他強調他EQ滿高，做為候選人要爭取最大支持，他會盡量努力。周還問到，柯這次是衝著他還是民進黨？何志偉說，他無法當柯的發言人，但他過去擔任議員與柯市長在政策上有很多合作。

周玉蔻問，所以是盡量不跟柯對抗？何志偉直說，因為也沒必要，民進黨這次大敗，有很多檢討，而台灣最不欠缺就是口水，欠的是汗水。

「柯家軍」北市前觀光傳播局長陳思宇父親在臉書開嗆，以及政二代的標籤，周玉蔻好奇何志偉家族的人是否幫忙輔選，對此何志偉表示，他從沒否認過政二代，這個標籤在他身上是兩面刃，讓外界很快速可以認識他，也受到許多網友強烈監督，他也感謝家庭，成長過程媽媽常跟他說，做民代或做事情不要讓人家流淚，小時候不懂這句話，長大才理解。

周玉蔻再次詢問，這次選舉對柯文哲都不批評，連北市前都市發展局長林洲民因大巨蛋案被逼退，也沒有評論，對此何志偉表示，他不是不批評，大巨蛋只要把容留人數壓低就解決了。

何志偉說，他過去擔任議員期間，從不對柯的人事指指點點，現在外界觀感與網路風起雲湧批評柯，他不清楚林洲民是不是被逼退，但民眾自有智慧去判斷，但不管是誰，柯應該秉持公開透明處理大巨蛋案。

何志偉強調，柯絕對不能讓大巨蛋爛掉，就如同台北藝術中心也是爛掉；周玉蔻再質疑是否為了選舉對柯所有閃避不批評，何志偉引述家訓，他說，家裡的人常說一句，做事不可以讓人家流淚，他強調柯做不對，絕對會要求，他也要求柯要說清楚大巨蛋未來該如何處理。

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