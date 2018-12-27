台灣拚新南向「門戶大開」 立委要求1週內檢討

2018-12-27 10:08

〔記者陳宜加／台北報導〕觀光新南向出包，越南團爆發史上最大宗集體脫逃案件，立委今天砲聲隆隆，批評主管機關為了拚觀光，不惜「門戶大開」，更後知後覺，要求交通部加速檢討下週提出檢討報告。交通部次長祁文中承諾，儘速會同外交部移民署研商。

立委葉宜津今天批評，政府後知後覺，越南團脫逃人數累計已達500人，觀光局難辭其咎，過去已有196團、348人脫逃，早有警訊，如今爆發史上最大宗152人一次脫逃，觀光局束手無策，我國簡直是門戶大開。

她也質疑，目前觀宏專案並未審查過去紀錄、財產，甚至連來回機票都不在乎，團費1萬元就可以來台，結果團員脫逃後，觀光局卻要處罰自己人，要求台灣接待旅行社負擔團員滯留台灣與遣返費用。台灣旅行社按照政策接待國外旅行團，「門是政府打開的，出事卻要旅行社負責」，事實上，行政疏失大於旅行社。

觀光局主秘林坤源回應，觀宏專案內容即規定，保證與管理須由旅行社負責，事先也切結，業者參加須負擔連帶責任，且國外組團社應與我國接待社密切合作、充分了解，防止風險。但葉宜津仍不滿要求檢討。

祁文中指出，針對查緝、管理工作，將儘速會同外交部、移民署研商，責任不只有旅行社扛，均將納入檢討。葉宜津要求1週內提出檢討報告，祁文中同意。

立委趙正宇表示，越南團脫逃事件沸騰，短短3天竟有152人脫逃，政府甚至無法掌握行蹤，假觀光真偷渡，顯示事前審核機制已失效。目前中客脫逃，每人開罰10萬元，東南亞國家卻無罰則，一國提供簽證優惠不易，台灣經數十年才獲日本、美國免簽待遇，如今為了拚新南向，直接開放東南亞簽證優惠，造成問題。

林坤源表示，目前觀宏專案納入印尼、菲律賓、泰國、越南、印度、緬甸、寮國、柬埔寨等國，有9成脫逃者均來自越南團，相關單位每年2次檢討審查機制，截至目前315家指定旅行社中排除48家，均有篩選機制。

立委李昆澤也說，新南向政策推動至今，東南亞旅客來台從前年的165萬人次成長為去年213萬，台灣當然歡迎東南亞旅客來台旅遊，但不可否認有人以觀光為藉口，從事非法打工或其他目的，交通部觀光局應具體掌握狀況，提高真正旅遊人次與目的，應該努力。

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