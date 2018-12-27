談卡管案 張善政：民進黨早點認賠殺出就不會輸這麼慘

2018-12-27 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕「卡管案」即將落幕，教育部長葉俊榮在同意管中閔擔任台大校長後請辭，成為第3位因此案折損的教育部長。對此，前行政院長張善政昨（26）日發文表示，民進黨「認賠殺出」的時機太晚，要是早點放行，這次選舉或許不會這樣慘敗。

張善政發文表示，民進黨內的深綠派系逼迫府院卡管，造成多數民眾厭惡政治黑手伸進校園，這絕對是民進黨選舉大輸的重要因素之一。倘若未來民進黨持續卡管，當然也會在2020大選繼續發酵。而台北市長柯文哲雖沒有力量指使民進黨，但是他說民進黨應該「認賠殺出」，以及前立法院長王金平帶台大校長遴選委員會召集人陳維昭，去會晤蔡英文，這些都讓民進黨倍受壓力。

張善政認為，葉俊榮不受約束讓管中閔上任，可以說「民進黨對已經確定的敗局，做出了高明的轉進處理」，首先葉俊榮可以體面的回到學術圈，行政團隊也可巧妙地逃過認錯吞敗的尷尬，而且府院的雙簧大戲，對背後那股強大的卡管勢力也有所交代。

張善政指出，民進黨內部對放行卡管案的茶壺風暴，是做做樣子，還是會持續到影響黨內對蔡英文的支持，這是未來的觀察重點。「總結一句話，民進黨認賠殺出的時機太晚了，要是早點放行，這次選舉或許不會這樣慘敗。」

張善政表示，表面看來卡管只是個案，但是整體上卻凸顯民進黨體察民意的管道出了問題。除此之外，還有其他許多政策因素造成選舉大輸，但目前都未見改變。希望民進黨政府能覺醒，內閣總辭後在用人上能有一番新氣象，努力改變許多失去民心的作為。

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