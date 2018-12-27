陳思宇父酸競選看板 何志偉：政治要有人性

2018-12-27 09:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕前北市議員何志偉代表民進黨投入台北市士林大同區立委補選，「柯家軍」參選的北市前觀光傳播局長陳思宇父親陳建銘在臉書，嗆何志偉故意把選舉看板設在自己競選總部，還引用他的選舉口號，對此，何志偉今早受訪再被問到此事，何志偉說，競選看板背後是有「洋蔥」，是支持者家庭對不在人世的爸爸追憶，何也回酸，外人不清楚，沒有資格評論，他認為政治是要有人性的。

陳建銘昨在臉書PO文，張貼他與何志偉選舉看板同框的照片，貼文開頭直言「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦」。

陳在文中暗酸何，指議員選舉時就故意把嫂子（指民進黨議員鍾佩玲）的看板做在他總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧。

何志偉今早接受廣播主持人周玉蔻專訪時，周問陳建銘怎麼會突然在臉書罵人，何笑說，「沒關係，我滿耐罵的」；周追問你跟陳建銘不是同事（指兩人同是市議員）嗎？何說，陳昨天罵他其實情緒有點波動，但他能夠理解陳建銘的不開心，他提到看板是有故事的。

何志偉說明，該看板是支持者自動自發掛上，對方是大韓航空空難家屬，支持者爸爸留下的保險理賠金，沒想到卻被詐騙騙走，他幫忙協調討回理賠金，讓對方一直感恩在心，所以把自家的招牌撤下來掛上看板表達支持，沒想到卻被攻擊。

專訪結束，媒體再度關心到看板一事，何志偉表示，這是一個家庭對不在的爸爸追憶，他很感謝支持者願意放他的看板，這樣支持與溫暖外人都不清楚，沒有資格去評論，但「我還滿確定是政治要有人性」，每個支持背後都有故事。

何志偉強調，政治不外乎人性，他心甘情願被攻擊，但攻擊他就好，不要攻擊無辜的第三方，尤其是支持者，民眾遇到問題才會找他，何還幽默的說，他除了會解決問題之外，還有療癒人心的功能，「我是很有良心的」。

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