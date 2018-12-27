遭爆看風向選2020 柯P笑稱：明年6月再問我

2018-12-27 09:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前台北市副市長陳景峻日前在網路節目中爆料，台北市長柯文哲始終不願表態是否參選2020，甚至說明年6月再看看，代表「有這個心」，要先看看明年風向再決定。對此，柯文哲今天上午受訪僅意有所指表示，「第一次講的話最準嘛，明年6月再問我，就這樣。」

柯文哲今早沒有安排公開行程，每當如此就會有大批媒體早上7點守在市府停車場，柯文哲此次忍不住叨唸要調整一下，看看怎麼處理，不然這樣不是辦法，「因為不想讓你們（媒體）每天這麼早上班。」

對於陳景峻爆料風向選總統，柯文哲先是說，「看風向？不要再...」，接著被問到現在是否是在儲備能量？柯笑了笑說，「我們不是每天都在儲備能量嗎？不是啦，我跟你講，我第一次講的話最準嘛，明年6月再問我，就這樣。」

另外，民進黨新北市三重區立委高志鵬因貪污罪遭判處有期徒刑4年6月，褫奪公權4年，全案定讞，該席立委將補選。若陳景峻參選該席立委補選，是否會支持他？柯文哲說，「他如果選的話當然會支持他」，至於站台就看要站到什麼程度。

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