蘇貞昌傳將接閣揆 柯P：1.3年就換院長做不好事情

2018-12-27 09:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉民進黨潰敗，行政院長賴清德為負起政治責任執意辭職， 如今傳出蔡英文總統已經同意任命前行政院長蘇貞昌接替。台北市長柯文哲今早被問及看法，他表示以前民進黨大老林濁水就有講過，台灣平均1.3年就換一個行政院長，一定做不好事情，憲政架構大有問題，也導致過去20年台灣政治上會行政效率低落。

柯文哲說，昨天才在問，從兩千年到現在，整整18年半，賴清德已經是第14個行政院長。他以自己擔任台北市長經驗為例指出，坦白講，第一年也是亂當的，當然他是新人，但也是到第三年、第四年才很穩定的在推政策在走，那同樣的道理，一個台北是都需要時間去熟悉，行政院是到全台灣，沒有到一年恐怕都還沒有搞清楚狀況。

柯認為，除非一開始就是行政院副院長，有計畫的栽培，一般如果說，以自己為例，跳過去當行政院長，保證第一年也是搞不清楚狀況，如果搞清楚狀況卻又要換人了。

他直言，「過去20年台灣中央政府看不出一個有效政策，政策換來換去，那是台灣憲政危機，明白一點講，台灣這種憲政制度，誰來當總統都做不好。」

媒體追問，所以你會當總統嗎？柯文哲大笑說：「所以本人意願不高就是這樣子」。

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