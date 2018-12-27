追徵國民黨不當黨產近20億元 國家僅追回1239萬元

2018-12-27 08:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨以「轉帳撥用」方式將國產變黨產轉賣，被行政院黨產會追徵8.6億元，另一件舊中央黨部案則追徵11.3億元；截至今年12月為止，二案共追徵19.9億元價額，國家至今僅追回1239萬9008元。

黨產會表示，國民黨以「轉帳撥用」方式取得國有房屋基地，並已移轉他人追徵案，已在去年6月祭出追徵8.6億元處分，繳納期限至去年7月17日止，因國民黨拒繳，迄未收到款項。

此外，去年7月24日，黨產會也針對被國民黨以23億元出售給張榮發基金會的舊中央黨部大樓，正式認定為不當取得財產，祭出追徵11.3億元行政處分，繳納期限至去年8月24日，國民黨再度拒繳。

黨產會指出，因國民黨拒繳，爰依「行政執行法」及不當黨產條例規定，將二案移送法務部行政執行署台北分署強制執行，歷經1年多時間，目前行政執行署追回2筆，共1239萬9008元。

據悉，今年3月行政執行署台北分屬核發扣押及收取命令，自國民黨所開的新竹武昌街郵局等5間金融機構存款，共扣得7萬1848元；另一筆為今年8月台北分署法拍黨工宿舍，追回1232萬7160元。

針對舊中央黨部追徵案，台北高等行政法院已在12月13日裁定「停止執行」，黨產會委員昨日痛批，北高行法官認為追徵金額甚鉅，會有難於回復急迫情事，簡直「荒謬歪理」，該案是國民黨「佔借租買」的不當黨產，黨產會將提出抗告。

委員提及，轉帳撥用案、舊中央黨部案都是國民黨在欠缺法律基礎上，取得國有土地後，再予變賣得利的經典案例。這兩年多來，黨產會耗費多少心力，「上窮碧落下黃泉」找出檔案文件，才得以釐清陳年老案的歷史真相。

委員表示，國民黨對追討黨產激烈抗拒可以理解，倒是北高行少數法官一連串停止執行、搭釋憲便車停審的弔詭態度，讓人感到不解，台灣轉型正義最後一哩路成敗與否，未來將取決於法官對釐清歷史真相與轉型正義的體會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/