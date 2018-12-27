潛艦國造大進展 國防部：主、次裝備輸出獲得許可

2018-12-27 06:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕潛艦國造案獲重大進展！立法院外交及國防委員會昨審查國防部預算，討論及各界重視的潛艦國造案時，海發中心主任邵維揚答詢時首度透露，軍方已獲得潛艦國造原型艦的主、次裝備輸出許可，國軍計畫明年三月到立院進行秘密專案報告，將請台船、中科院等廠商、單位，展示獲得的輸出許可文件供立委查驗。

主、次裝備輸出 獲得許可

海軍參謀長李宗孝日前在立法院答詢時透露，有近十五家歐美廠商有相當意願參與潛艦國造案之後，軍方昨再度公開透露潛艦國造案的具體進度。邵維揚答詢時透露裝備輸出許可進度後，國民黨立委馬文君追問，潛艦國造「紅區裝備」輸出許可是否已獲得？邵表示：「是。」

馬文君也再度確認，包括聲納等主、次要裝備輸出許可，軍方是否都已取得？邵維揚再次肯定答覆，他也說，待國軍明年三月赴立院進行機密專案報告時，會將全數裝備獲得情形，向立委報告。

聲納等紅區裝備 不再是問題

由於我國茄比級、劍龍級潛艦日趨老舊，多年來爭取潛艦「外購」也不順利，因此軍方在二○一六年起進行潛艦國造案。根據國防部預算顯示，潛艦國造「合約設計」階段自二○一六年執行至二○二○年，共投入二十九．九億餘元預算，並在二○一九年起編列四九三億餘元原型艦籌建預算，將執行至二○二五年，明年造艦預算約執行七十五億餘元。

根據軍方預劃期程，潛艦國造案合約設計案將在明年三月告一段落，隨後進行細部設計，二○二○年起開始造艦，如計畫順利，原型艦最快在二○二四年下水，經一到兩年測評後服役。

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