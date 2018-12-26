韓國瑜籲開放中資高雄買房 議員要求：正視他國前車之鑑

2018-12-26 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜呼籲政府開放中資高雄買房，高雄市議員林智鴻說，現行已有「543條款」，質疑韓國瑜操作政治假議題，建議先招商引資、創造就業機會才是要務，炒房過熱恐衝擊社會；議員黃捷則促韓國瑜正視他國前車之鑑，居住正義不能讓步，全民守護國家安全。

民進黨議員林智鴻說，政府對於中國人士來台買房已有「543」條款規範，不但有限制開放，又能保護台灣經濟，他質疑韓國瑜是操作政治假議題，尤其大量中資高雄炒房過熱，北漂青年不一定受益，恐怕造成需要房子住的人，因此買不起房子。

林智鴻說，北漂青年若返鄉，面對炒房過熱市場，要成家找樓更困難，他建議韓國瑜應趕快招商引資，創造就業機會，先有工作機會，北漂青年才有機會返鄉，也才有固定收入買房。

他更提醒韓國瑜，要對全世界招商，而不是「單戀一枝花」，中國經濟也有自己要面對的問題，尤其在中美貿易戰下，台灣要謹慎思考出路，而非繼續孤注一擲。

時代力量議員黃捷則認為，中資炒房潮已在世界各地造成高房價等社會衝擊，讓許多當地人買不起房，各國政府逐步提高對中資投資的限制，韓國瑜無視紐西蘭、加拿大及香港等國的前車之鑑，卻要政府逐步放寬限制，這絕對不是人民所樂見的，她要求韓國瑜審慎評估。

黃捷說，韓國瑜選前承諾讓北漂青年回家，難道忍心看高雄青年變成高房價下的犧牲品，甚至讓外地青年回不了家，最後淪為無殼蝸牛？居住正義不能讓步，國家安全更需要全民守護。

黃捷說，尤其中國想併吞台灣意圖就如司馬昭之心，韓國瑜卻想要提高對中資的依賴，她呼籲韓國瑜應正視問題，不要只追求表面龐大的投資金額，卻忽略背後帶來的社會衝擊。

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