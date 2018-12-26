嗆完柯建銘事後再批 黃國昌：我沒在向惡勢力低頭的啦！

2018-12-26 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天排審促轉會108年度「促進轉型正義委員會預算案」時，民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌互譙流氓，場面十分火爆。柯建銘更於下午發聲明表示黃國昌將他說「講話小聲點」硬拗成「講話小心點」，黃國昌不甘示弱也反擊：「堂堂執政黨總召，敢說不敢當。」

根據本報報導，今天立法院審促轉會預算案時，黃國昌質疑藍綠兩黨「打假球」，建議要開始質詢，使場面一度緊張，黃跟柯建銘更直接互嗆。結束以後，雙方火氣未消，柯建銘隨後表示自己當時明明是說「講話小聲點」，痛批黃國昌故意把這句話說成「講話小心點」，根本是在作秀、抹黑！

聽聞指控，黃國昌也在臉書上發文反擊，嗆「堂堂執政黨總召，敢說不敢當，以為沒錄音嗎？」批柯建銘「睜眼說瞎話」，硬要把自己說過的話硬拗，反控柯「自以為很多席、表決都會贏，就可以赤裸裸地展現權力的傲慢，在立法院耍流氓老大。」文末他也表示，「別人或許怕你，我沒在向惡勢力低頭的啦！」

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