嗆完柯建銘事後再批 黃國昌：我沒在向惡勢力低頭的啦！

民進黨立院黨團總召柯建銘在立法院司法及法制委員會與時代力量立委黃國昌互嗆對方是流氓。（記者陳志曲攝）

民進黨立院黨團總召柯建銘在立法院司法及法制委員會與時代力量立委黃國昌互嗆對方是流氓。（記者陳志曲攝）

2018-12-26 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天排審促轉會108年度「促進轉型正義委員會預算案」時，民進黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌互譙流氓，場面十分火爆。柯建銘更於下午發聲明表示黃國昌將他說「講話小聲點」硬拗成「講話小心點」，黃國昌不甘示弱也反擊：「堂堂執政黨總召，敢說不敢當。」

根據本報報導，今天立法院審促轉會預算案時，黃國昌質疑藍綠兩黨「打假球」，建議要開始質詢，使場面一度緊張，黃跟柯建銘更直接互嗆。結束以後，雙方火氣未消，柯建銘隨後表示自己當時明明是說「講話小聲點」，痛批黃國昌故意把這句話說成「講話小心點」，根本是在作秀、抹黑！

聽聞指控，黃國昌也在臉書上發文反擊，嗆「堂堂執政黨總召，敢說不敢當，以為沒錄音嗎？」批柯建銘「睜眼說瞎話」，硬要把自己說過的話硬拗，反控柯「自以為很多席、表決都會贏，就可以赤裸裸地展現權力的傲慢，在立法院耍流氓老大。」文末他也表示，「別人或許怕你，我沒在向惡勢力低頭的啦！」

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