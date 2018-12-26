首位民進黨員闖館長直播 陳筱諭喊改革：黨內老政客退位！

2018-12-26 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前因看板內容搭「韓流」惹議的民進黨台南市第二選區立委補選參選人陳筱諭，昨晚（25日）以民進黨第一位受訪者之姿，上網路紅人「館長」陳之漢的直播，直言「民進黨早就該進行改革了！還活在滿清時代的思維，老政客退位，讓年輕世代來推動改革」，並希望鄉親可以支持她這位土生土長的台南人。

台南市長黃偉哲辭去立委後，其缺位將進行補選，28歲的民進黨補選參選人陳筱諭主打「改革民進黨」，認為這次大選就是輸在民心，沒有聆聽人民的聲音，在直播上還請館長鼓勵年輕人勇於參政。

陳筱諭雙親是無黨籍的前鎮長和議員，12歲時就想加入民進黨，「當時民進黨執政，我出國時看到護照上加了Taiwan，覺得民進黨很有氣魄、作為」，20歲成年便入黨。

陳之漢質疑，民進黨全面執政後卻對「台灣獨立」沒作為，是不是假議題？陳筱諭認為不是，而民進黨是街頭起家，過去執政若有錯就要改，直言前輩不敢講改革，她認為自己年輕、敢站出來、敢大聲說，「如果民進黨不敢站出來，那接下來怎麼選？為什麼老政客要站在第一線，不退出第一線呢？」

陳筱諭表示，台南房屋稅是六都中長最高的，是很嚴重的問題，但不能因此說民進黨對台南沒有建設。她是土生土長的台南人，不但愛這個地方，還是一張政治白紙，沒有派系、沒有包袱，也不是既得利益者，「絕對比他們已經畫得亂七八糟的人乾淨。」

日前陳筱諭角逐台南立委補選，卻跑到高雄瑞豐夜市附近掛選舉看板，看板上竟然寫「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」，讓人看得「霧煞煞」，還被台北市議員梁文傑諷「這是哪一黨的同志？一種潰堤現象嗎？」陳筱諭表示，高嘉瑜和她都是黨內有改革勇氣的年輕世代，韓國瑜是帶領國民黨掀起改革浪潮的代表人物，以此強調民進黨不能再靠老一輩的政治人物和選戰思維，希望展現不一樣的民進黨形象。

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