卓榮泰到嘉義請黨員支持 允諾當選徹底改革民進黨

2018-12-26 21:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕登記參選民進黨黨主席補選的行政院秘書長卓榮泰，今晚到民進黨地方上唯一縣長、正副議長完全執政的嘉義縣與黨員座談，卓榮泰說，此時是民進黨艱困的時刻，但「哪裡有困難我就到哪裡去」，他從政30年就是要這一天站出來改造民進黨，勇敢承擔責任。

卓榮泰說，對於選黨主席心裡沒有準備，決定時「頭皮發麻」，但想起29年前的12月25日就職台北市議員，曾從地方到中央，從在野到執政，「我磨了30年」，輪轉轉到自己面前時，就要勇敢接受，勇敢承擔；黨主席位置吃力不討好，但他要用心用力做好，讓中央地方聯繫更好。

卓榮泰說，民進黨執政後，民意上達不夠快，中央執政不夠正確，推動改革卻造成社會的大風大浪，未來若當選主席，黨內改革絕對大破大立，徹底改革，對社會的改造，則要穩穩的走，「講好再做，想好再做」。

他說，自己常做溝通協調，化解紛爭，曾化解八百壯士的抗議，向宗教團體解釋滅香誤會，化解抗議遊行，雖然多年擔任幕僚工作，但也多次走向第一線來化解問題。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘一同推薦卓榮泰，認為地方選舉敗選要讓民進黨更團結，卓榮泰為人厚道，身段柔和，溝通論述能力強，民進黨危急存亡之秋，要更團結，顧好本土政權。

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