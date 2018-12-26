卓榮泰參選黨主席 蔡易餘：大師兄會用鐵頭功拉起民進黨

2018-12-26 21:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院秘書長卓榮泰今天晚上到嘉義縣與黨員座談，立委蔡易餘推薦卓榮泰擔任黨主席，更說他就像電影少林足球中的大師兄，「大師兄回來了」，要發揮鐵頭功的功力，卓榮泰則笑回，「要發揮大師兄的威力了」。

卓榮泰今晚到嘉義縣座談，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘，副議長陳怡岳等到場支持推薦他；翁章梁說，卓榮泰是縣市長們共同推薦，請他承擔責任，陳明文則說卓榮泰為人厚道，身段柔和，溝通論述能力強，推薦他擔任黨主席。

蔡易餘說，民進黨地方選舉敗選，但困境還沒結束，面對中國勢力崛起，台灣人民希望經濟要好，中國以觀光客等放紅利給國民黨，民進黨要突破困境很辛苦，此時要有強力領導帶領民進黨，「大師兄」卓榮泰歷練足夠，支持他擔任黨主席。

蔡易餘用以電影「少林足球」角色「大師兄」向黨員推薦卓榮泰，少林足球一開始隊員踢得極糟糕，「但一陣風吹來」，眾人稱「大師兄回來了」，整隊都醒過來，「連最胖的像我一樣的，都可以輕功水上飄」，請他發揮大師兄的功力，用鐵頭功將民進黨在最危險的時刻拉起來，「足球不是一個人踢好就好，要大家一起踢好」，拜託民進黨要團結。

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