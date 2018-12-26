民進黨開除郭信良黨籍 立案討論高志鵬案

2018-12-26 21:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委高志鵬被控與助理收賄關說，台中高分院更二審前年11月依貪污治罪條例判刑4年6月；最高法院今駁回上訴，全案定讞。據了解，民進黨廉政會今晚召開會議，重新立案討論，而台南市議員郭信良被控涉嫌向官田鋼鐵公司收賄喬環評案，郭在該案雖獲判無罪定讞，但廉政會經過調查認為，郭信良的行為仍有可議之處，因此予以除名處分。

由於高志鵬於此案二審時獲判無罪，民進黨廉政會當時立案已經簽結。今天最高法院已經定讞，案件有了新的發展，民進黨廉政會今也重新立案討論，廉政會11名成員也全員到齊。

新科台南市議會議長郭信良開除黨籍

此外，廉政會今也針對已宣布退黨的台南市議員郭信良被控涉嫌向官田鋼鐵公司收賄喬環評案進行討論。即使郭信良在該案獲判無罪定讞，但廉政會經過調查認為，郭信良的行為仍有可議之處，依據「廉政條例」第八條，予以除名處分。郭信良5年之後，才可再申請入黨。

廉政會今也對於立委陳明文於嘉義縣長任內洩工程底價案做討論。廉政會認為，工程底標不屬於廉政會的廉政事項，因此廉政會不予處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/