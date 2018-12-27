韓國瑜籲開放中資高雄買房 房市專家大罵：蠢蛋市長！

2018-12-27 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日接受媒體專訪時表示，他要向中央爭取放寬中資投資高雄、購買房地產。對此，房市專家Sway痛批「引陸資是飲鴆止渴的自殺行為，人人皆知，就你這蠢蛋不知？」

房市專家Sway日前在臉書「Sway房市觀測站」發文，痛批韓國瑜是「蠢蛋市長」，他表示中資來只爽到這三者，「企業爽，因為有人買單、房地產爽，因為有人買單、高官爽，因為總要有人當仲介，而這仲介是有紅包的」。Sway也指出，全世界都在阻擋中資炒房，引中資就是飲鴆止渴，人人皆知，就你這蠢蛋不知！

Sway質問，難道房價漲的跟台北一樣，高雄就幸福了嗎？就算房屋自有率8成，房價漲後有產階級開心賣房，「但賣了賺錢要住哪？你賺的錢只等於別人的踏腳石，而你成了絕子絕孫的幫兇」，而房價變高後，民眾也負擔不起房貸，為了付房貸，民眾不敢生也無力養，「變成有房的又老又窮，窮得只剩下房子。沒有錢消費，錢都要拿來付房貸」。

Sway認為，高房價還會帶來高房租問題，當店租成本高漲，店家8成營收都要拿來支付天價房租，然後珍奶一杯因此漲價成100元，然後街頭開始賣起塑化劑珍奶，喝的人都變小雞雞，「這樣你願意？高雄要變成這樣」？」Sway最後也說，市民選了市長，不代表要跟他一樣蠢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/