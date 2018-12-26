管中閔案 蔡英文轟台大對社會檢驗「置若罔聞」

2018-12-26 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長前部長葉俊榮24日突然宣布，「勉予同意」台大教授管中閔擔任台大校長，引起外界譁然，質疑是否是總統蔡英文默許？蔡英文今晚（26日）打破沉默，在臉書發文說，葉俊榮在記者會前一小時透過簡訊告知，自己與行政院長賴清德都對此感到非常錯愕，蔡英文也澄清，「沒有所謂總統默許的問題」，這樣的操作無助於解決問題。

蔡英文表示，身為執政團隊一份子，教育部長僅僅在記者會前一個小時透過簡訊，並未遵照賴清德的指示向總統報告，就逕自宣布決策，不但讓自己與賴清德相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受。

蔡英文指出，台大校長的遴選案，之所以引發社會高度爭議，關鍵就在台大校方和遴選委員會在過程中的種種瑕疵，台大是台灣最高學府，理應面對社會最高標準的檢驗，監察院也已就本案提出糾正，但顯然台大校方和遴選委員會都置若罔聞。蔡英文表示，面對大學自治，即使身為總統，對於校長的人選沒有置喙的餘地，但她希望大學自治應該對程序正義有所堅持。

對於部分媒體及外界的揣測，蔡英文也澄清，是無論是台大校長遴選的爭議，或是教育部長的決策，「都沒有所謂總統默許的問題」，而這樣的操作並無助於解決問題。蔡英文最後也表示，政府在處理台大校長遴選爭議過程中，確實遭遇許多困難，例如現行制度並不周全，若校方無積極配合，就容易落入無止盡的僵局。對此，政府也會深切反省檢討，並虛心接受各界批評。

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