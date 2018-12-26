六都市長明都出席行政院會 個個要談補助、拚經濟

2018-12-26 21:42

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一大選過後，六都新任市長在昨天正式就任。行政院明天舉行的院會，六都市長包含國民黨籍新任的高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及民進黨籍連任成功的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，無黨籍連任成功的台北市長柯文哲等六都市長都將出席院會。明天會議六都市長主要將向閣揆賴清德爭取地方建設補助款及拚經濟議題。

鑑於高雄財政困難，韓國瑜明天將爭取賴揆答應給高雄市的補助款，包括高雄捷運延伸到路竹、林園等，同時也將爭取高雄市的統籌分配款，黃偉哲也有意反映地方建設需求等問題。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚受訪表示，明天的院會是例行性的院會，六都市長可能透過臨時動議等方式表達意見，對此，行政院對地方首長要談的議題並沒有預設立場，有關高雄捷運等前瞻基礎建設預算不分藍綠，中央與地方要共同推動重要建設、共同合作。

不過，據了解，歷來各縣市都積極向行政院爭取統籌分配稅款，但因統籌分配款的餅就那麼大，未來如何分配統籌分配稅款，將由行政院主計總處傷神。

行政院會於明天上午9時30分開始，屆時將由行政院長賴清德主持，六都市長都會列席會議。據了解，鄭文燦則會在會中談論經濟議題，包含台商回流小組等事宜，行政院也可望藉此機會與鄭文燦交換台商回台投資行動方案如何落實到桃園等客家區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/