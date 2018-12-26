中國稱台灣藉非洲豬瘟煽動反中情緒 陸委會批：一派胡言

2018-12-26 20:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕非洲豬瘟疫情在中國擴散，陸委會依兩岸協議三度發文給中國，希望瞭解疫情發展，但未獲回應。中國國台辦馬曉光昨天在例行記者會說，兩岸簽署的檢疫協議不包括豬肉，豬瘟疫情通報並不適用該協議。他還稱，「民進黨當局稱大陸隱匿疫情、防疫失控，這完全是不實指責，是故意炒作、借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。」陸委會批，陸方一派胡言、混淆視聽，罔顧兩岸人民的權益。

陸委會表示，中國大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，台灣目前雖未開放進口中國大陸豬肉或其製品，但依關稅法及其相關規定，入境旅客攜帶行李物品，或透過網購快遞方式運送來台，均以進口論。目前我方已查獲多件來自陸方含非洲豬瘟病毒肉製品，已使台灣豬農及相關業者面臨重大威脅，一旦疫情傳入台灣，恐造成相關產業損失逾2000億元。

陸委會說，依據兩岸簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，我方持續透過協議平台向陸方通報禽流感疫情，盡責防範疫情傳播擴散，陸方未曾提出異議。自傳出非洲豬瘟疫情後，我方即依該協議前言（保障兩岸農業生產安全）、第1點（雙方同意加強檢疫檢驗合作與交流，防範動植物有害生物傳播擴散）、及第5點（雙方同意及時通報進出口農產品重大疫情）等，透過該協議平台請陸方提供疫情資訊及防控措施等訊息，以利共同防疫，惟陸方均未回應。

陸委會指出，非洲豬瘟屬高傳染性、高致病性，且無疫苗及藥物治療之疫病，相關防疫作為亦非我方片面措施可周全，兩岸人員與貨物往來頻繁，更需雙方共同合作防疫。本會再次呼籲陸方有責任透過既有聯繫管道即時通報防疫資訊，讓防疫不會出現漏洞，共同防堵非洲豬瘟疫情跨境傳播。倘陸方就該協議議定事項存有疑義，可依該協議第11點（爭議解決），雙方協商解決。

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