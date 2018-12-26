徐衍璞接國防部常次 副部長沈一鳴期勉努力建軍備戰

2018-12-26 19:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部副部長沈一鳴今日主持新職介紹典禮，陸軍中將徐衍璞接任國防部常務次長。沈一鳴表示，期許徐秉持以往積極任事及處世圓融的工作精神與態度，落實資源整合，有效推動各項國防事務，使國軍兵力結構更趨精實，國防事務運作更具效率。

沈一鳴表示，他代表國防部全體同仁，歡迎徐常次就任新職，並希望借重其領導與協調的長才，持續為推展國軍建軍備戰工作努力。

另一名國防部常次，為海軍中將梅家樹。

沈一鳴強調，近年來，國軍面臨國防改革，政府對國防資源的規劃運用上，已有不同於以往的觀念與做法，必須依國防安全需要並善用產、官、學、研等相關資源，讓民間能積極參與國防武器裝備研發產製，以落實資源整合，科技發展，實踐全民國防，提升國家總力目標，達成國防轉型，創造軍民雙贏效益。

徐衍璞為陸軍官校72年班畢業，曾先後完成三軍大學陸軍指參及戰爭學院等深造教育，並獲得元智大學管理碩士學位，歷任陸軍司令部副參謀長、國防部人次室次長及六軍團指揮官等重要職務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/