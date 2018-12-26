沈智慧首支競選廣告 秀31歲立委實習生清秀照

2018-12-26 20:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第5選區（北屯北區）立委補選，國民黨參選人沈智慧今天公布首支立委競選廣告，秀出30年前、31歲時當立委的清秀模樣，是當年最年輕的立委。

沈智慧公布首支競選廣告，秀出沈智慧當初剛選上立委，當立法院實習生的青春青澀照，身材苗條、穿著大墊肩套裝，留著當時最流行的「半屏山瀏海」、一頭短髮，畫著淡妝，以國旗為背景敬禮，表現愛國情操，競選團隊稱讚「滿美的！」接著放上2張展現逐熟稔議事、在議場及接受媒體採訪的照片。

由於這場立委補選被稱為是61歲對上61年次的選舉，從沈智慧首支競廣告可看出沈智慧展現自己也曾年輕的一面，且18年立委經驗豐富，她強調，一年的補選任期內需要一個即戰力的立委，不能浪費在實習，曾任6屆是一個不需要蜜月期，可以馬上讓人民權利發光發亮的即戰力。

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