調侃盧秀燕空氣瓶 王義川裝瓶炒麵綜合湯空氣

2018-12-26 19:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕你送「谷關空氣」瓶，我有「炒麵空氣」瓶！台中市第5選區（北屯北區）立委補選，民進黨立委參選人王義川調侃市長盧秀燕就職送1萬瓶谷關空氣，早餐直播吃炒麵，自備寶特瓶裝進炒麵、綜合湯氣味，說是裝進「在地空氣」，全程誇張演出，被戲稱像是藝人荒謬大師沈玉琳上身，有網紅的fu。

王義川今天上午直播吃早餐秀，介紹北屯在地美食，台中人早餐愛吃炒麵、綜合湯，還要加上辣醬，過程如荒謬大師藝人沈玉琳上身，唱作俱佳，一開口介紹自己是「綠川、柳川、王義川」，又說是「愛現、髮線、山守線，沒有三（山）手線」，還說「台中市長換新，空氣變很好，很利害！」

王義川吃麵、喝湯到一半，就把自備的寶特瓶拿出來，強調「台中人出門要帶空氣送人！」接下就像藝人沈玉琳上身，示範蒐集炒麵和綜合湯空氣，直說「遊客來台中參觀要帶台中空氣回去，很流行！」

只見王義川夾麵，拿出瓶子對著一團麵不斷搖晃，誇張裝瓶，再示範裝綜合湯的氣味，強調「動作不一樣」把瓶子對著碗湯轉圈搖晃還作音效，再大動作得把蓋子栓緊「要鎖好，否則沒有百分之百純真！」

王義川吃早餐很忙，直播13分鐘多，身體力行揶揄盧秀燕就職送空氣瓶，稱高雄市長韓國瑜就職時「穿西裝很帥」，但「最強的柯P只用5分鐘7個字我們『努力工作就這樣』」。

王義川「王義川 北北屯行動立委」臉書粉專直播影片：

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