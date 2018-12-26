「打選戰別像涉世未深的小子」 吳敦義網路後援會發文引戰

2018-12-26 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫在25日卸任新北市長後說，「我的目標很清楚，就是2020為台灣打拚」，被外界解讀他正式宣布參選2020總統。但國民黨黨主席吳敦義按兵不動，還說黨內初選可能在明年5、6月，挨批他是想「掌握黨機器決定立委提名」做為布局，對此，臉書「吳敦義網路後援會」今天回應指出，「打選戰不該像個涉世未深的小子毛毛躁躁」。

綜合媒體報導，各界認為朱立倫開出第一槍，表態參選2020大選，反觀吳敦義卻按兵不動；有媒體指出，吳敦義是想先等各縣市議會選完，而且結果由國民黨囊括多數議長以後，再透過掌握黨機器來提名立委，最後宣布參選，之前才對外表示黨內初選可能在明年5、6月左右。

對此，臉書「吳敦義網路後援會」今天下午發文替吳敦義澄清，「身為黨主席，吳敦義要為黨打的選戰負責，他當然要等立委提名安排妥當之後才會表態啊！」而且國民黨內初選一直以來都是「四月登記、五月初選、六月民調、七月提名」，吳主席沒有刻意拖延的意思，「上一任黨主席朱立倫也是跟著這個時程走」。

這個粉專也暗諷朱立倫，「打選戰不該像個涉世未深的小子毛毛躁躁」，即使黨內規定的時程尚未開跑，但也不會去限制誰表態參選或誰要輔選的進程能提早起跑，「你跑你的沒人會管你，但請不要把黨說成要攻擊你，這樣抹黑式的內鬥真的很沒道德」。

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