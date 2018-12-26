好尷尬！賴清德回台南北極殿贈匾 巧遇退黨議長郭信良…

2018-12-26 18:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區鹽埕北極殿七朝慶成謝恩祈安清醮大典如火如荼展開，行政院長賴清德於今天下午回到北極殿參與普度上香、贈匾給廟方。退出民進黨、選上台南市議長的郭信良在廟前與賴清德不期而遇，郭信良主動迎上前與賴清德握手致意，但兩人笑得尷尬，並未說什麼話。

賴清德今天下午5點左右抵達鹽埕北極殿，主委林國義、台南市長黃偉哲與立委林俊憲、陳亭妃及多位市議員、地方里長，迎接陪同賴院長到廟裡向玄天上帝與眾神上香；賴清德也贈送由他題詞的「聖德澤世」匾額給廟方。

隨後，賴清德一行人到喜樹萬皇宮主普壇、鹽埕天后宮與北極殿的普度壇上香，祈求神明賜福地方，陪同賴清德上香的立委陳亭妃，她的妹妹陳怡珍退出民進黨、跑票支持郭信良選上議長，動向也頗受矚目，陳亭妃與賴清德今天也沒有明顯互動，雙方態度冷淡。

賴清德準備離去時，媒體堵在動線前，想採訪台南市議長選舉問題，但賴清德不願接受訪問，快速走向座車離去。

北極殿主委林國義轉述說，賴院長跟他說，這次北極殿七朝建醮科儀相當盛大，祝福廟方醮典順利圓滿。他也向賴院長說，醮典熱鬧，大批信徒到場歡迎，顯示賴院長在台南的支持者仍然很多」。

廟方說，今年台南市區有多間廟宇建醮，北極殿應是賴清德親臨上香祈福的第一間廟宇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/