直言柯文哲「有心」選總統 陳景峻：他會看明年風向

2018-12-26 19:06

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，角逐參選的「柯家軍」陳思宇、民進黨何志偉今首度同台，共赴直播節目，節目也播放前台北市副市長陳景峻預錄影片。陳指出，若陳思宇選上，對柯市長大大加分，2020戰局絕對「起化學變化」；他也直言，「市長當然在看，他有這個心（指選總統），他要看明年整個風向。」

今日節目中，除了邀請媒體人黃暐瀚、美麗島電子報董事長吳子嘉等人評論時政，並播放前台北市副市長陳景峻預錄影片。不僅黃、吳都直言該補選是2020前哨戰，關係柯文哲參選與否，就連陳景峻也在影片表示，原本白綠講合作，但最後合作破局，各有支持的候選人，現在只剩「各拚各的」。

陳認為，該席次立委補選原是民進黨姚文智留下的立委缺額，如果綠還是贏了，表示選票結構仍穩定，但若由陳思宇取得立委席次，「對柯市長大大加分，2020絕對會有化學變化。」

陳景峻表示，明年上半年政策、經濟、民進黨內部的整理，都會對2020選戰有變化，他認為總統蔡英文會繼續選，「目前這個態勢是這樣」，但會不會有其他變化，例如其他人參選，就還要再觀察；至於柯文哲，市長當然在看，柯之前說明年6月決定，「他有這個心，他要看明年整個風向。」

陳景峻透露，民進黨4年執政，柯市長認為有些政策沒有配合，如基隆捷運、前瞻計畫，柯認為很多政策有問題，所以不斷批評中央政策，甚至也講過陳菊在高雄負債、或近日大巨蛋問題槓上文化部等，產生摩擦後，雙方又沒坐下來談；此外，兩岸論述、對主權的看法，雙方也各有解讀，就像深綠認為柯偏向中國，種種之下，「隔閡恐怕會愈來愈深」。

陳景峻說，目前自己還是希望地方政府和中央政府相互合作，才是百姓之福，「這不是白綠，而是中央政府和地方政府，要坐下來好好談。」

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