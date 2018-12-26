三重立委補選 余天：叫亞萍去選也可以

2018-12-26 18:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三重區立委高志鵬涉及貪污案，今天判刑定讞，依法必須補選立委。民進黨新北市黨部主委余天說，中央黨部應開會討論人選，但如果太太李亞萍有意願挑戰，是他心目中最佳人選。

新北市選委會副總幹事黃堯章說，高志鵬立委任期到2020年1月31日，判刑定讞後任期還有1年以上，依選罷法規定，中選會收到法院判決後的3個月內進行補選，投票日由中選會討論，是否和明年3月16日舉行的台南、彰化、金門立委補選合併舉行，尚未定案。

曾在2016年與高志鵬競選立委落敗的國民黨新北市黨部主委李乾龍說，選舉歸選舉，司法歸司法，原本以為台灣的司法已經死了，怎麼可以保護壞人，讓案子拖這麼久？如今判決定讞，也算是還給台灣人一個公道。

是否再度披掛上陣？李乾龍說，他不適合再佔這個位置，應該提拔年輕人，多給新世代機會，新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉輔選市長侯友宜盡心盡力，在三重區也下很多功夫，他鼓勵朱俊曉參選。

人在國外的朱俊曉說，謝謝李乾龍的推薦，但他目前沒有參選立委的規畫，一切等回國後再說。

另外，前新北市長朱立倫子弟兵、前新北市民政局長江俊霆設籍三重，任內經營地方組織有成，被視為是參選黑馬。

江俊霆說，謝謝各界的抬愛，但對此沒有評論。

綠營方面，新北市議員李坤城與曾任三重區立委的余天，地方都有勸進聲音。

李坤城回應，應由黨中央協調，徵詢有意願的人，也要尊重余天的意思，現階段他不宜表態。

余天：等中央黨部開會協調

余天說，等中央黨部開會協調，一切等討論過後再談。至於是否再戰區域立委？他說，現在很難講，但「如果亞萍有意願，叫亞萍去選也可以。」

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