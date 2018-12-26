是否以無黨籍參選年後表態 張善政：要考慮連署門檻

2018-12-26 18:41

〔記者李欣芳／台北報導〕與藍軍有淵源的前行政院長張善政正考慮是否以無黨籍身分參選總統，他今天傍晚接受電台專訪表示，他以無黨籍參選2020年的總統，連署門檻是否跨得過，這要考慮，他自己設定考慮的最後期間是在農曆過年，亦即農曆年後將正式表態要不要選總統。

張善政並表示，現在國民黨對參選2020有風聲的人，就有4人，除了甫卸任新北市長的朱立倫已表態，國民黨主席吳敦義一定會出來選，另外，有風聲的還有國民黨立委王金平，至於前總統馬英九的態度則是模稜兩可。

張善政今天傍晚是在接受電台節目「POP大國民」專訪時，做以上表示。

張善政說，對於2020總統選舉，他的確有在考慮，要走自己的路，但是否參選，現在還不敢講，因為無黨籍參選的門檻是否跨得過要考慮，未來他將徵詢朋友的意見，如果以無黨籍身分參選總統是可行的，會是怎樣的一條路。

不過，張善政坦言說，如果以無黨籍身分參選總統，這條路會更艱困，他也表示，台北市長柯文哲如果要選總統，柯的「兩岸一家親」說法是否適用於中央政府，要說清楚。

張善政表示，他對兩岸問題的立場是傾向「友善而謹慎」。

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