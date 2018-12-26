中斷兩岸疫情通報卻怪台灣 農委會批：國台辦混淆視聽

2018-12-26 18:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟疫情在中國已經在23個省市區爆發，中國不甩防疫協議，始終對我國的去信詢問已讀不回，中國國台辦今天還稱協議不是用在豬瘟疫情、台灣窗口變更導致聯繫中斷，更不承認中國疫情早已失控。農委會副主委李退之今天下午說，中國說法完全錯誤、發言混淆視聽。

2009年12月22日第四次的江陳會談，由當時的海基會董事長江丙坤，與中國海協會會長陳雲林會面，簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，協議從2010年3月21日正式生效，希望提供兩岸農產品貿易檢疫檢驗的聯繫溝通平台。

防檢局副局長鄒慧娟說明，當初協議通報事項包括雙方同意及時通報進出口農產品重大疫情及安全衛生事件訊息；雙方同意定期通報進出口農產品中截獲的有害生物、檢出的有毒有害物質及其他不合格情況。

李退之今天下午緊急召開記者會澄清，他說，國台辦發言人認為我方防疫窗口變動，導致無法通報，這是完全錯誤的說法，我方窗口一直都是農委會防檢局，從來沒有變動過，反而是中國當初簽訂的窗口，因為組改後組織消失，國台辦的發言混淆視聽，我們連續去信5次都石沉大海

李退之指出，根據當初簽訂的協議，重大疫情都要互相通報，台灣也透過這個平台通報禽流感疫情，而中國聲稱目前還不是大規模疫情，如果23個省市區的豬隻都已經遭受非洲豬瘟感染，這樣不算大規模，什麼才是？呼籲中國依照協議提出疫情通報，不要再這樣傷害兩岸人民感情。

李退之強調，這個窗口並沒有中斷過，例如中國有申請甘肅省的櫻桃進口台灣，也透過這個平台詢問進行下一步風險查驗，但是對於疫情就不回應，既然都有協議，希望對岸可以尊重雙方協議，繼續進行常態性通報。

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