任期內重要目標 柯文哲：將台北市場、夜市水準拉高

2018-12-26 19:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲認為市場是城市生活縮影，上任後每年都辦理市集營運評鑑，鼓勵市場業者進步，今天舉行頒獎典禮。台北市長柯文哲在致詞時說，這次任期內重要目標就是將台北市場、夜市水準拉高，已要求市場處需優先處裡，他認為這樣台灣才能跟著改變。

台北市集營運評鑑頒獎典禮今天上午在台北市政府舉行，評鑑主要針對組織健全、營運秩序、食品衛生、消防安全、環境整潔等五大項進行評比。此外，經濟部開辦的優良市集、樂活名攤評核，今年共有106位攤商獲得認證肯定，也於今天一併頒發。

傳統市場組獲優勝的為士東、華山、成功、安東等4個市場，百貨商場則是由光華商場奪得，最佳進步獎則為建國、信義市場。

此外，臨時攤販集中場日市組前三名依序為四平街、關渡宮、台北市玉石文物協進會，夜市組前兩名依序為華西街、廣州街，最佳進步獎為雙城街夜市。

士東市場已連續3年榜上有名，士東市場自治會長何慶豐說，士東市場將傳統市場超級市場化，賣場環境優良、攤位規劃整齊，攤商有個很好的文化，只要攤位換別人做，下位攤主一定會裝潢自己的攤位，相信其他傳統市場沒辦法做到這點。

深受觀光客喜愛的華山市場自治會長蔡麗嬌說，華山市場致力凝聚攤商共識，打造衛生、明亮的市場環境，也要求食品攤商做食品登錄，就是希望能夠提升市場水準，讓消費者享受好的服務、品質。

柯文哲說，有特別交代產業局長林崇傑，要優先處裡提升市場、夜市水準，並當作這個任期內很重要的事情來做，這樣台灣才能跟著整個改變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/