主管被調職、陳金德「森林宜蘭」傳喊停 宜縣府否認

2018-12-26 18:23

首次上稿 17:58

更新時間 18:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任後調任多名主管，前代理縣長陳金德力推的樹藝景觀所，所長官曉菁8月上任，昨改調至社會處專員，連樹藝所推動的業務也傳出將全部暫停，陳金德得知後，認為是新縣長在「清算前朝」，否定他任內政策；對此，縣府否認，強調樹藝所業務並未喊停。

陳金德任內提出「森林宜蘭」願景，代理縣長期間推動組織改造，將農業處樹木景觀科提升為2級機關「樹藝景觀所」，今年8月1日掛牌成立，主推縣內種樹、護樹及景觀維護。

樹藝所也在陳金德卸任前，陸續在大同、南澳種植櫻花及黃花風鈴木，並與第一銀行合作，推廣「森林宜蘭認同卡」，提撥部份消費回饋金給樹藝所種樹，一銀還承諾將捐贈縣府基金，在宜蘭河種樹。

另，寶佳慈善基金會也在陳金德任內完成簽約，捐贈1000萬元給縣府，在冬山河沿岸種下2200株苦楝、藍花楹、黃花風鈴木。3項計畫都被陳金德視為「森林宜蘭」願景實踐的開始。

不過，林姿妙上任後公布新人事，樹藝景觀所長官曉菁先被拔除職務，改調社會處當專員，今又傳出樹藝所相關種樹業務，先喊暫停，將重作規劃。

陳金德不滿官曉菁被拔走，認為此舉有「針對性」，且種樹業務又喊停，明顯是在「清算」他的政策。

他受訪時語帶不滿表示，官曉菁是事務官，單純推廣樹木業務，並不是政務任用，拔除她職務非常詭異，且連寶佳、一銀等認養計畫都傳出喊停，為什麼？是否是刻意在針對他。

「沒有要暫停」縣府發言人、秘書長林茂盛表示，因縣長剛就任，各局處業務還在陸續了解中，樹藝所長雖被調職，該所業務並未喊停，但是否要調整明年度施政目標，會待業務單位簡報過後，再做討論。

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