洗腦？傳有人付收看費 限制店家小吃攤只看「中X新聞」

2018-12-26 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕自由撰稿人洪博學近期內指出，選後到全台各地散心，不料在小吃店用餐，卻得知多個店家收受500元「收視費」，要求只能收看「中X新聞」，且連旅宿業、醫療院所都有此情況發生，感嘆未來若中國入侵，台灣人要用多少錢買回腦袋？

洪博學22日在《民報》專欄中表示，台灣親中媒體入侵各大公共場所的有線電視系統，有人以500元的代價要求店家、小吃攤、餐館，在營業時間僅能收看特定電視頻道，打烊後才能轉台，且還奉送特定報紙供客人免費索取，甚至連旅宿業者的電視頻道也被特定集團壟斷，完全無法收看《民視》。

洪博學提到，自己在用餐時想要轉台，卻被店家質疑「收視費你要付嗎？」，詳問店家老闆有無造訪過中國，對方大方承認，還說「全部免費，落地招待」，並提及近年來許多台灣民間組織頻與中國交流，用交流名義換取免費招待，台灣人貪小便宜的特性，已成為中國統戰工具。

另根據《放言》報導，內政部警政署保安警察第五總隊近期內被爆料，位於高雄岡山的警察特考班代訓營區內，學員上餐廳用餐時只能收看《中天新聞台》，內政部接獲投訴後向警政署查證，警方坦承過去60天內確有此事。

內政部立案調查保五總隊岡山營區餐廳電視為何僅播放《中天新聞台》，問題疑似出於餐廳承包商，保五總隊也未注意到有這樣的情事發生，內政部官員對此感到驚訝，質疑在餐廳收看《中天新聞台》是否也是警方與承包商簽定的合約內容。

中天新聞面對本報記者詢問，目前暫無回應。

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