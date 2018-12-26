自廢武功？台南正副議長「讓很大」 國民黨團這麼說…

2018-12-26 17:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議長選舉昨天落幕，最終由脫黨參選的原民進黨籍副議長郭信良拿下議長寶座，副議長則由無黨籍議員林炳利勝出，兩人都獲得國民黨團全力支持，讓部分藍營支持者認為「讓很大」，國民黨團今天召開記者會，向外界說明禮讓的原因。

國民黨議員蔡育輝、王家貞、蔡淑惠、方一峰、尤榮智、李鎮國、洪玉鳳、盧崑福和李中岑今天召開記者會，回應外界質疑黨團「自廢武功」一事，他們說，過去8年的議會不僅沒有尊嚴，連監督的功能都沒有，所以在發生房屋、地價稅暴漲、登革熱疫情、里鄰調整等民生大事時，民眾權益都沒受到保障，因此，黨團才集體決定與無黨聯盟合作。

不過，外界也好奇，國民黨有議員表態參選議長、副議長，為何還是拱手讓出？對此，曾表態參選副議長的蔡淑惠說，為了人民福祉願意禮讓，進而成就大局，希望未來的議會能重振監督市政的功能，真的讓鄉親有好日子過。

最後，國民黨團也公開向台南市長黃偉哲喊話，必須認清議會的角色是監督制衡，不是配合合作，也請新上任的議長郭信良不要辜負國民黨團全力支持，帶領全體議員全力為民喉舌，展現議會強力監督力量。

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