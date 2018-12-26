黃國昌批查促轉會打假球 藍委反嗆「調不到資料」遭打臉

2018-12-26 17:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審促轉會預算，時代力量立委黃國昌與國民黨立委林為洲互嗆，黃大酸國民黨成立調閱小組「從頭到尾打假球」，林怒回「小組要調閱資料，促轉會都無法提供！」對此，促轉會委員今日受訪表示，都有配合提供，聽不懂國民黨立委在說啥。

黃國昌今日在司委會痛斥，國民黨批促轉會是東廠要成立調閱小組，但從10月成立至今，沒開會任何一次會，「打假球嗎？」

黃國昌質疑，還是國民黨發現根本無法證明促轉會是東廠，面子拉不下來所以乾脆不開會？國民黨立委兼調閱小組召集人林為洲當面怒回，「若要質詢我，我會在記者會回答你。」黃反酸，當主席連開會都不開，是在迴避什麼，從頭到尾打假球，「我有說錯嗎！」林為洲則回，調閱小組要調閱資料，促轉會都無法提供。

據了解，為滿足立法院「促轉會張天欽事件調閱小組」調閱資料需求，促轉會每天派一員工固定守在立法院501會議室，至本月底之前，隨時都有人待命等著調閱小組。

事後，黃國昌也在臉書發文痛批，在調閱小組成立後，促轉會早將資料送來立法院501室。到今天上午為止，整整2個月，沒有任何國民黨立委去看過調閱資料。

黃國昌說，「根本沒有任何KMT立委去看，充份印證KMT不僅打假球、也非常懶惰！事實上，看了這些資料，可以印證很多事，其中一個是黃煌雄說他8月前，都看不到公文」根本就是胡說八道。

促轉會委員也表示，相關資料都有提供，促轉會更派人駐守立法院，聽不懂國民黨立委今日在講什麼，「可能是隨便回的吧！」

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