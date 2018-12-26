蔡碧仲今談滅門恐嚇信 「恐嚇我也沒用」

2018-12-26 17:11

〔記者黃捷／台北報導〕蔡碧仲代理花蓮縣長任期屆滿，回任法務部政務次長，他今天下午參加行政執行署、財團法人犯罪被害人保護協會合辦的餐會，談及收到恐嚇信一事，表示徐榛蔚的案件都在偵審當中，徐會不會有事，不是他說了算，「恐嚇我也沒用」。

傅崐萁涉收買媒體一事 蔡碧仲：檢方剪報立案調查

另有媒體問及傅崐萁涉嫌收買媒體一事，蔡碧仲表示，花蓮縣政府去年至今年上半年有20幾個採購案，拿縣府公帑來跟個別記者簽約，他雖認為不妥，但也只是依照「政府採購法」規定要求趕快公告，台北記者協會看到資料後認為此事非同小可，全案才會爆發，據他所知，檢察官已經剪報立案，調查記者有無涉背信罪嫌。

蔡碧仲下午餐敘時，對媒體的第一句話就說：「我回來了，回到我最喜歡、最擅長的工作。」他表示，去花蓮的99天，一切都是最好的安排。

蔡碧仲指出，花蓮這幾年經濟發展停滯，不是「幸福花蓮」，應是縣政長期施政不透明、不廉能，他希望未來能導正過來，公務員要依法行政、行政中立，不然恐負政治責任。

蔡碧仲表示，做為政府官員，收到的恐嚇信並不會少，他代理花蓮縣長期間，網路上一直都有騷擾訊息，要嘛要讓他死得很難看，要嘛就是要讓他全家滅門，或是隨便畫兩隻小貓，寄匿名信到縣府騷擾。

蔡碧仲說，大家最關心的最後一封信，重點在要他別動徐榛蔚，意思是只要不動徐，就饒過他、不追究，大概是因為傅崐萁遭判刑，支持者擔心徐榛蔚也會變成共犯，才會做出這個舉動。

蔡碧仲說，徐榛蔚被提名參選後，曾被拍到照片分送東西給選民，可能涉及賄選，其實這些案子，花蓮高分院、花蓮地檢署都在偵審當中，徐會不會有事，也不是他說了算，恐嚇他也沒用。

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