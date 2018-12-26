陳思宇父嗆何志偉口袋麥克麥克 還要柯市府處理

2018-12-26 17:09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選打得激烈，台北市長柯文哲推派的前觀傳局長陳思宇，正與民進黨徵召的前台北市議員何志偉廝殺。陳思宇父親、無黨籍台北市議員陳建銘今天受訪時說嗆，何志偉挑釁，在他基河路競選總部旁5公尺掛鷹架看板，他不僅酸何志偉口袋麥克麥克（much、much錢很多），還連說兩次「市政府怎麼處理啊！我沒有意見啊！」

陳建銘說，任何參與選舉的人，大家心裡都有譜，「我競選總部旁邊，沒有任何人會再去掛其他候選人招牌，這是基本道理」，但非常遺憾是，他選議員時，他競選總部旁邊就掛嫂子鍾珮玲的選舉招牌，如今他總部成立後，何就來掛。陳建銘酸說，「要比招牌我們比不過他（何），口袋麥可麥可，比不過人家。」

他反問，你自己競選總部，老是他們來設他們交招牌，不覺得奇怪，是可忍孰熟不可忍，而且何志偉不是使用舊招牌，而是刻意另外搭鷹架，「你要怎麼掛我管不著，但你掛我家隔壁，很奇怪！」

對於何志偉招牌可能是選民贊助，陳建銘還嗆，「我是在幫助他（何）耶！」支持者贊助，也要知道掛哪裡吧！萬一別人害何怎麼辦？或許何沒有那意思，可是如果沒有那意思，上次掛一次，現在又來，不是很奇怪嗎？

陳建銘還說，「我們養小孩出國念書不成問題，但想要有其他更大花費，我們有困難；我們更希望建立好的選舉文化，年輕人為什麼不敢參政？重要是選舉的花費」，做看板、宣傳車、選舉活動文宣，不要錢嗎？這麼多錢造成青年參政門檻，「希望社會大眾檢視，如果要花大錢，選出來的人目的是什麼，大家心知肚明」。

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