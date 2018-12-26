暗酸陳炳甫未辭議員 陳思宇臉書發文「吃碗內看碗外」

2018-12-26 16:53

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，參選人包括「柯家軍」陳思宇、民進黨何志偉及國民黨陳炳甫。陳思宇今天在臉書發文說，她參選第一天就宣布請辭觀傳局長展現決心，若帶職參選勢必無法盡善盡責，暗酸有人抱著「吃碗內，看碗外」心態，劍指陳炳甫。

陳思宇父親、議員陳建銘今天在臉書發文批評何志偉，「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦……議員選舉就故意把你嫂子的看板做在我總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧！（還用我的選舉口號做你的競選口號，有點創意好嗎！又不是沒錢抄人家的幹嘛？因為經驗是無可取代的耶……）」

陳思宇也臉書發文說，「辭職參選，建立政治新文化」，她從今天起正式以立委候選人的身分出發，參選的初衷很單純，就是想將地方的聲音帶進國會，為地方發聲。從中央宣布暖冬補助排除台北、社子島開發案的防洪計畫到台北機場古蹟再利用等等，都需要地方和中央合作，她承諾會把在台北市政府任職的經驗帶進國會，擔任雙方溝通的橋樑，合力推動市政，這也是她進到國會後非常重要的任務。

陳思宇說，柯市長告訴她，打仗一定要有破釜沉舟的氣魄，這樣才會贏。「我在第一天登記參選士林大同立委補選時就宣布請辭觀傳局局長，就是展現為士林、大同朋友服務的決心」。

她提到，「帶職參選勢必無法善盡職責」，身為議員，應該是要在投入選舉時請辭，是基於對選民負責任的態度，更是自我對政治倫理的要求，轉換跑道無可厚非，抱著「吃碗內，看碗外」的心態帶職參選，只為了堅持自己一定要有個位子，「這樣對選民有何交代呢？」

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